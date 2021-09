Hausse nette du chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration : Une bonne reprise notée après les effets dévastateurs de la Covid-19 Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration s’est fortement relevé (+412,1%) au deuxième trimestre 2021, comparé à la même période de l’année précédente. Cet accroissement est dû à la reprise des activités de restauration (+560,3%) et d’hébergement (+263,4%) qui avaient été fortement touchées par les mesures restrictives liées à la pandémie du Covid-19 au deuxième trimestre 2020, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). 24 Heures

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Sur le premier semestre 2021, le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration a crû de 98,9%, comparativement à celui de la période cor¬respondante de 2020.



Concernant le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage, il a connu, en variation annuelle, une amélioration de 81,8% au deuxième trimestre 2021. Cette performance est en relation avec l’augmentation du chiffre d’affaires des services du transport aérien (+414,4%), de l’entreposage et activités des auxiliaires de transport (+112,8%), ainsi que celle du chiffre d’affaires des services de transport par eau (+90,6%).



Cependant, le chiffre d’affaires des activités postales et de courrier (-8,5%) a diminué sur la période sous revue. Par rapport aux six premiers mois de 2020, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a connu une hausse de 42,0%.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos