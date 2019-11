Hausse prix électricité: «Un hold-up contre le pouvoir d’achat» des Sénégalais

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, apprécie mal la hausse du prix de l’électricité. Selon lui, «augmenter les prix de l’électricité est une lourde décision contre leur prétendue émergence. Ce n’est pas conséquence d’une hausse des prix du pétrole mais d’une incompétence et d’une incohérence».



Il ajoute: «C’est un hold-up contre le pouvoir d’achat des populations». Le leader du parti Act rappelle, par ailleurs, avoir déjà prévenu que le nécessaire ajustement structurel entraînerait notamment la hausse des prix de l’électricité. «Le peuple paye donc pour leur incompétence gouvernementale et leur gaspillage de nos ressources publiques. La hausse de tous les prix est pour bientôt», a-t-il rappelé.

