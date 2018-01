Haut Commissariat des droits de l’homme : Coumba Gawlo reçue « en haute estime » par le représentant résidant

C’est dans une ambiance sereine et empreinte de considération que le représentant régional du bureau du Haut Commissariat des Droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Ouest, a reçu en audience la chanteuse Coumba Gawlo Seck. Monsieur Andrea Ori et son équipe ont déroulé le tapis rouge pour la chanteuse, qui est connue sur le plan international pour son engagement pour les questions liées au droit et à la liberté.



Durant l’audience accordée à Coumba Gawlo Seck, le diplomate des Nations-Unies, séduit pour l’occasion, dira toute son estime à la figure qui représente au mieux la fierté africaine, qualifiant son engagement de qualitatif dans la quête du mieux-être et des libertés notamment celles des femmes et des enfants.