Hello: Quand Canal fait la promotion de la communauté Lgbt

Quelques semaines après avoir lancé, à Dakar, la chaine ‘’Sunu Yeuf’’, une plateforme «100% séries et théâtres sénégalais», le groupe Canal­+ se lance aujourd’hui dans la promotion de l’homosexualité et du lesbianisme.



Il a lancé, ce mardi 26 novembre, une nouvelle chaîne exclusivement dédiée aux œuvres et à la création LGBTQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender), à l’occasion des 25 ans de la Nuit Gay sur Canal+.



Baptisée «Hello», elle sera distribuée exclusivement en digital via MyCanal. Cette chaîne, d’après les responsables de l’entreprise privée française, «propose une offre de contenus qui s’adresse à tous les passionnés de cinéma, de documentaires et de séries, au public LGBTQ+ qui y trouvent une sélection de programmes».

