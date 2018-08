Henri Camara annonce sa retraite Le recordman en nombre de sélections (99) et de buts en sélection sénégalaise (29), Henri Camara (40 ans), annonce sa retraite sportive.

« J’ai complètement arrêté ma carrière. C’était ma dernière saison. Je suis arrivé au terme de ma carrière et là, je vais prendre ma retraite professionnelle » a déclaré l’ex international sénégalais dans une interview exclusive à nos confrères de Record.



Une carrière riche en émotion surtout avec l’équipe nationale du Sénégal où il détient les records de nombre de buts marqué et de sélection (99 matchs).

Henri Camara fait parti de la génération 2002 qui avait qualifié le Sénégal à sa première coupe du monde et était allé jusqu’en quart de finale du dit mondial de 2002 « quatre années auparavant, c’est à la télévision au Sénégal, j’ai suivi la dernière coupe du monde. Je supportais mon équipe préférée le Brésil, ainsi que la France. À chaque fois que ces équipes gagnaient, je jubilais dans le quartier. Ironie du sort, 4 ans après je devais prendre part à cette compétition. C’était un rêve que l’on ne réalise pas pendant la compétition » se souvient le numéro 7 des lions de la Teranga.



Formé au Jaraaf de Dakar, Henri Camara début en Europe au RC Strasbourg en 1998, l’attaquant passe ensuite un peu plus de deux ans en Suisse, où il évolue sous les couleurs du Neuchâtel Xamax puis du Grasshopper Zürich club avec lequel il est Champion de Suisse en 2011. Il revient ensuite dans l’Hexagone, sous le maillot du CS Sedan. C’est alors une période faste pour lui, qui réalise quelques belles prestations chez les « Sangliers » avec 14 buts.



Mais l’international sénégalais ne résiste pas bien longtemps à l’appel de l’Angleterre ; il quitte les Ardennes pour poser ses valises à Wolverhampton Wanderers en 2003. Il joue ensuite le Celtic Glasgow en Ecosse, Southampton, Wigan Athletic, West Ham, Stoke City et Sheffield United.



La suite de sa carrière se déroule en Grèce, où il porte successivement les couleurs d’Atromitos, puis de Panetolikós, Kallonis, Lamia, Panetolikós, Apollon Smyrnis et enfin Lonikos FC.



