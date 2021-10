Hépatite B: 10% de la population sénégalaise infectés Le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a affirmé que le taux de contamination de l’hépatite B au Sénégal est de 10%. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Puisque, ce pourcentage équivaut à quelque 1 500 000 personnes. Ce, à supposé que la population sénégalaise est de 15 millions d’habitants.

Selon le professeur Saliou Diop, Directeur du CNTS, ce taux de contamination de l’hépatite B « est élevé et participe à limiter la quantité annuelle de don de sang ».



Le Sénégal est à 101.000 dons, un chiffre en deçà de la recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé.



Pour professeur Saliou Diop, informe Rfm, les organisations et autres membres de la société civile doivent organiser des journées de dons de sang afin d’aider le centre à couvrir le besoin du pays. Des évènements qui ont été suspendus depuis l’avènement de la maladie du coronavirus.



