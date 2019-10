Héritage d'Ameth Amar : La famille se déchire à la barre A peine trois mois après la disparition du milliardaire Ameth Amar, sa famille se déchire pour son héritage.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Les Echos rapporte, en effet, que sa veuve Amina Loum a saisi la justice pour écarter l'ex première femme Thiané Ba de l’héritage, arguant que cette dernière et le défunt ont divorcé il y a longtemps, alors qu'elle est la femme d'Ameth Amar depuis 40 ans. Amina Loum a ainsi porté plainte contre Thiané, parce qu'elle ne la considère pas comme une ‘’veuve’’ de son défunt mari, ajoute la même source.

‘’On est meurtri. On ne peut même pas dire combien on est choqué. Ameth Amar vient juste de faire trois mois sous terre et des gens, comme des charognards, sont en train de le dépecer’’, a confié un membre de la famille au journal à cet effet.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos