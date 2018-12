Héritage de Sidy Lamine Niasse : le personnel de Walfadjri désemparé

Alors que le peuple sénégalais n’a pas encore fini de pleurer notre regretté Sidy Lamine Niasse, les premiers tirs d’une bataille de succession se font entendre dans la famille, hélas !



Avec regret et désolation, « Le Témoin » quotidien a appris que des pontes de la République commencent à diviser et instrumentaliser les héritiers du défunt, pour pouvoir contrôler le Groupe Wal Fadjri. Un des enfants de Sidy Lamine Niasse, rapporte le journal, s’est même présenté dans les locaux de Walf à bord de la voiture de son défunt père comme s’il était proclamé PDG du groupe.



Mieux, informe la même source, un autre membre de la famille s’interroge aussi sur les motifs de blocage des comptes bancaires du Groupe Walf pour lequel certains cadres auraient été reçus en audience par une haute autorité de l’Etat. Pendant ce temps, journalistes et techniciens déplorent le fait qu’aucune réunion n’a été convoquée par la famille, ne serait-ce que pour rassurer les travailleurs, soucieux de préserver l’image de l’entreprise et sa ligne éditoriale dans la pérennité.



Cette réunion tant attendue est finalement convoquée, ce mercredi, 18 décembre dans, l’après-midi, peut-être qu’elle va tranquilliser le personnel désemparé.

