Heurts à Dakar: Guy Marius Sagna liste 180 arrestations et plus de 50 blessés dont 2 par balles

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2023

Le député de Yewwi Askan Wi (Yaw), Guy Marius Sagna, liste 180 arrestations, lors des manifestations d’hier.



D’après Les Echos, l’opposant annonce plus de 50 blessés dont 2 par balle, et 10 par arme blanche.



L’activiste ajoute que 10 autres ont été victimes des fractures.



