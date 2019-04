Hippopotame tué à Kédougou : la polémique enfle François Uart, le chasseur français qui a tué, hier, un hippopotame à Kédougou sur ordre du gouverneur, risque la prison.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, Me Bamba Cissé, cite par L’As, a rappelé que le Code de la protection de la faune prévoit des peines "de 1 à 5 ans contre quiconque abat volontairement des espèces intégralement protégées sans permis scientifique", soulignant que cet animal figure parmi les espèces "intégralement protégées" et trouvant "inadmissible" la décision du Gouverneur, non sans réclamer l'ouverture d'une enquête.



Moustapha Diakhaté, chef de cabinet du Président de la République, a également dénoncé cet acte sur sa page officielle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos