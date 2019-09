Histoire Générale du Sénégal: Iba Der Thiam fait son mea culpa et promet de rectifier ses erreurs

Le Professeur Iba Der Thiam a présenté ses excuses suite au tollé qu’a suscité des faits rapportés sur El Hadji Ibrahima Niasse (Baye) et Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès dans le livre « Histoire générale du Sénégal : des origines nos jours ». Le Coordonnateur du Comité de pilotage éponyme qui reconnait ainsi ses erreurs, a promis des rectifications, renseigne la RFM.



Pour rappel, les descendants des familles Niassène de Kaolack et Ndieguene de Thiès ont dénoncé et exigé des rectifications dans ledit ouvrage, où il est écrit que leurs aïeux sont sortis de l’école de Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane.



