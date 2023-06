Histoire de famille qui a failli mal tourner : Dominé par la colère F. Niang, muni de deux couteaux, menace de tuer son neveu Fallou Niang a été attrait, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Celui qui, à la base, avait une altercation avec son épouse, s’en est pris à son neveu et à sa famille. Muni de deux couteaux, il avait menacé de les tuer. Ce, après être entré chez-lui par effraction pour chercher son épouse qui avait pris la fuite.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Dès qu’il est en colère, Fallou Niang devient insoutenable. Il casse tout sur son passage. Et ce n’est pas son neveu Pape Niang qui dira le contraire, puisqu’il a été victime de son tempérament.



Le 25 mai, alors qu’il était dans son magasin au marché de Colobane, son épouse, en panique, l’appelle pour l’informer que son oncle Fallou Niang s’est introduit chez lui, muni de deux couteaux. Celui-ci avait fracassé la porte d'entrée. En catastrophe, Pape va rejoindre sa famille. Son arrivée va provoquer une colère plus violente chez son oncle qui menaçait de le tuer. N’eût été l’arrivée des policiers, le pire allait se produire.



A l’origine de tout ce vacarme, une dispute entre Fallou Niang et son épouse. Celle-ci ne voulant pas récolter de coups est allée se réfugier chez le neveu de son époux. Arrêté le même jour, Fallou Niang a été placé sous mandat de dépôt.



L’affaire évoquée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Pape Niang a, dans un premier temps, voulu tirer d’affaire son oncle paternel. Celuici, poursuivi pour violation de domicile, menaces de mort, détention d’arme et destruction de biens appartenant à autrui, la partie civile déclare que le prévenu a été chargé par les enquêteurs.



“A mon arrivée, il ne détenait pas d’arme. Il ne m’a pas menacé de mort, non plus. Il était juste en colère”, a-t-il déclaré.



Rappelé à la raison par le juge qui avait en face de lui ses déclarations à l’enquête, le plaignant a campé sur sa position. Mais c’était sans compter avec la représentante du ministère public. Elle rappelle à la partie civile Pape Niang les propos qu’il avait tenus à l’enquête. Face aux enquêteurs, il avait soutenu que son oncle était armé et qu’il voulait s’en prendre à lui et à sa famille.



“Vous aviez dit qu’il était armé et que vous aviez l’habitude de vous disputer. N’est-ce pas ce que vous aviez déclaré ?”, lui a demandé la représentante du parquet. Pape Niang répond par l’affirmative avant de faire part de son désistement. Entendu, Fallou Niang essaie de justifier son acte.



“Si je suis monté chez lui, ce n’était pas pour m’en prendre à sa famille. Je voulais chercher ma femme avec qui j’avais des problèmes”, a-t-il renseigné.



Dans une logique d’apaisement, l’avocat de la partie civile a demandé au tribunal de prendre acte du désistement de son client. Mais pour la représentante du ministère public, les faits sont constants.



Elle a requis deux mois d’emprisonnement ferme. De son côté, l’avocate de Fallou Niang a demandé aux juges de ne pas suivre le ministère public dans son réquisitoire. Elle a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.



Au terme des plaidoiries, le tribunal, après avoir reconnu Fallou Niang coupable des chefs qui lui sont reprochés, lui a infligé une peine de six mois assortis du sursis

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook