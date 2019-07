Histoire générale du Sénégal - Promesse de Macky Sall: Les rédacteurs seront élevés au grade de l’Ordre national du Lion

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Les 5 premiers volumes de l’histoire générale du Sénégal (Hgs) des origines à nos jours ont été remis hier, au Chef de l’Etat, Macky Sall. L’importance de ce projet a été présentée à l’occasion de la cérémonie par Iba Der Thiam.



D’après l’historien, il est nécessaire de revisiter notre histoire, éclairer notre passé et baliser notre futur. Et, il dit soutenir l’initiative avec enthousiasme, pour relever ce défi immense.



Cette œuvre, insiste-il, est un bien commun et un éminent service rendu à la Nation. « Nous devons entretenir le sentiment du commun vouloir de vie commune. Et, nous avons ajouté une pierre précieuse à l’édifice national», a précisé l’historien Iba Der Thiam.



Le président de la République, Macky Sall a promis d’élever au grade de l’Ordre national du Lion, le professeur Iba Der Thiam et ses collaborateurs pour service rendu à la Nation.











Leral

