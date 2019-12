Histoire générale du Sénégal: Serigne Mansour Sy Djamil donne des directives à Cheikh Oumar Hanne

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 18:44 | | 2 commentaire(s)|

L’écriture de l’histoire du Sénégal, ce n’est pas l’affaire des familles, ni des régions encore moins des confréries. C’est l’affaire de l’université. C’est du moins la conviction du député Serigne Mansour Sy Djamil. Et hier, à l’Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l’Enseignement supérieur, il a invité Cheikh Oumar Hanne à s’engager pour l’écriture de cette histoire.



« La pertinence d’une élaboration dépend de la fiabilité des informations à la base. Et il n’y a que l’université qui peut donner cette fiabilité. Donc, engagez- vous dans l’histoire du Sénégal et vous avez aujourd’hui, une très grande responsabilité dans cette écriture », invite le guide religieux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos