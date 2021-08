Historique des matchs Sénégal vs Zimbabwe: Le Sénégal, maître du jeu avec 4 victoires en 5 rencontres Le Sénégal a rencontré le Zimbabwe à cinq (5) reprises dont quatre (4) en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et en phase finale de cette même compétition. Pour les éliminatoires de la CAN, le Sénégal avait perdu la première manche au Zimbabwe (0-1), avant de renverser la tendance le 1er septembre 1985, avec un triplé de feu Jules François Bertrand Bocandé, (3-0).

En 2006, lors du 1er tour de la CAN, le Sénégal s’est défait du Zimbabwe par deux buts à zéro, marqués par Henri Camara (59’) et Issa Bâ (80’).

En 2017, Le Sénégal s’est imposé sur des buts de Sadio Mané (9’) et Henri Saivet (13’).



La dernière rencontre qui concerne la Cosafa Cup, a en encore vu en 2021, le Sénégal (joueurs locaux) dominer le Zimbabwe par 2 à 1.



Zimbabwe bat Sénégal 1-0 (1985, Eliminatoires CAN)

Sénégal bat Zimbabwe 3-0(1985, Eliminatoires CAN)

Sénégal bat Zimbabwe 2-0 (2006, CAN)

Sénégal bat Zimbabwe 2-0 (2017 CAN)

Sénégal bat Zimbabwe 2-1 (2021, COSAFA CUP)



