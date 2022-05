Hivernage 2022 : Les prévisions du Cadre national des services climatiques

«Sur la base l’observation des températures de surface de la mer (Tsm) et des résultats des prévisions (Tsm et pluie) nous pouvons retenir: une installation précoce de la saison des pluies sur une bonne partie du territoire, excepté la partie Sud-est où l’installation pourrait être normale à tardive, des risques faibles d’avoir de longues pauses sèches en début de saison et aussi au cours de la saison », renseigne l’Anacim dans un document.



Selon le document, de mai à juillet, la situation pluviométrique sera normale sur une bonne partie du territoire, sauf au sud-est où des conditions normales à déficitaires sont attendues. De juin à août normale à excédentaire sur une bonne partie du pays, sauf sur le triangle Koungheul-Vélingara-Simenti où des conditions normales à déficitaires sont attendues.



L’Anacim note que de juillet à septembre, la situation sera excédentaire sur tout le territoire. Elle prévoit un risque élevé d’avoir des événements pluviométriques intenses.



«L’Anacim, conformément à sa mission de contribuer aux nombreux objectifs nationaux relatifs à la sécurité des personnes et des biens, a mis en place des systèmes d’alerte précoce pour fournir à temps, des services climatiques aux différentes communautés en général et des groupes d'utilisateurs spécifiques », a déclaré Sidy Guèye, le directeur général de l’Anacim dans son mot de bienvenue à l’ouverture de l’atelier.



A ce propos, explique M. Guèye, il convient de mentionner entre autres, la nécessité de rendre opérationnel le Cnsc, mis officiellement en place depuis novembre 2017. Selon lui, ce cadre pourrait offrir des opportunités d’échanges et de fournitures d’informations météorologiques aux secteurs clés comme la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé, etc.

Adou FAYE





Source : Le Cadre national des services climatologiques (Cnsc) coordonné par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a organisé ce 6 mai 2022, un atelier de diffusion et de partage de la prévision saisonnière des précipitations au Sénégal pour l'hivernage 2022.

