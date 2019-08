Hivernage: Des manifestations pluvio-orageuses prévues durant la journée de jeudi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des "manifestations pluvio-orageuses", qui auront lieu cette nuit et durant la journée du jeudi, sur la quasi-totalité du territoire sénégalais.



"Des pluies modérées ou assez fortes" vont tomber "par endroits, surtout dans les régions du centre et du sud du pays", selon un bulletin de l’ANACIM parvenu à l’APS.



"En raison de la situation pluvieuse, la chaleur sera moins ressentie jeudi, et les températures diurnes ne dépasseront pas 36°C", annonce la même source.



Elle affirme que "les visibilités seront généralement bonnes", et "les vents seront d’intensité faible ou modérée".