Hivernage et inondations : Fatick aussi sous les eaux Les fortes pluies enregistrées jeudi dernier en début d’après-midi à Fatick ont entraîné plusieurs familles de la commune dans un désarroi total. La quasi-totalité des quartiers de la cité de Mame Mindiss a été envahie par les eaux, nous dit L'As.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

C’est à croire que le projet de traitement des eaux pluviales et des eaux usées d’un coût de 11 milliards Fcfa destiné à éradiquer les inondations dans la commune n’a pas porté ses fruits.



Le préfet du département, Mamadou Khouma qui s’est rendu sur les lieux, aurait donné des instructions pour que les familles impactées soient vite secourues en attendant que des mesures soient prises.



