Hivernage et tensions électriques à Dioffior : Les populations exigent de la SENELEC, de nouveaux branchements

Ces premiers dégâts occasionnés par les pluies, viennent grossir le nombre de poteaux rongés par les termites, cent vingt (120) au total. Pour répondre aux préoccupations de ces populations, le maire de la commune de Dioffior, Youssou Diom, a saisi les autorités compétentes, pour le remplacement de ces poteaux.



« Depuis 2020, plus de 120 poteaux sont tombés à Dioffior. Les populations sont en danger, en attente de solutions venant des autorités », a réagi l’édile de la commune de Dioffior, dans des propos relayés par le journal



Interpelé sur le danger que pourrait occasionner les fils électriques tombés par terre après la tempête, le délégué de la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) à Kaolack, a promis que ce problème sera pris en compte et que le nécessaire sera fait pour éviter tout risque de danger.



Selon nos confrères, la localité fait souvent face à de nombreuses coupures en cas de tempêtes. Une mesure fustigée par la population, qui exige de la société d’électricité, des installations plus modernes et plus sûres



“ On a plus besoin de courant au moment de la pluie. Il faut en faire une exigence et demander à la SENELEC de nous garantir des installations de qualité. Elle ne fournit pas gratuitement de l’électricité. Au-delà de la continuité du service public, c’est aussi une question de sécurité publique ", ont lancé les populations à l’endroit des autorités compétentes