Hivernage macabre: Au moins 14 personnes tuées par la foudre en un mois

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019

La foudre a tué plus cette année qu’elle ne l’a fait les années précédentes. En un mois, elle a ôté la vie à au moins14 personnes à travers tout le pays.



La région Dakar, jadis épargnée par le phénomène du fait du nombre important de paratonnerres, semble avoir subi la plus lourde perte.



Entre le 10 et le 11 septembre, trois personnes ont été tuées dans le département de Rufisque. Il s’agit d’un jeune Guinéen travaillant dans un champ à Tivaouane, qui a été tué. Un autre enfant de 8 ans a été aussi touché à mort par la foudre. La 3e personne décédée était un employé de NMA Sanders.



Ce samedi, deux personnes sont mortes foudroyées au terrain Sacré-Cœur et aux Parcelles Assainies.



