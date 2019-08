Hivernage tardif et situation difficile pour le bétail: les éleveurs appellent l’Etat à l’aide Le président de l’Association des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow qui a fait une tournée à l’intérieur du pays pour s’enquérir de la situation du bétail, peint un tableau très peu reluisant du cheptel.

« La situation est très compliquée avec l’absence des pluies. Je suis actuellement dans la zone sylvo-pastorale de Louga, mais c’est assez dramatique. Le bétail n’a plus rien à manger.



C’est quasiment la même situation partout au Sénégal. Même ceux qui avaient migré vers le Sénégal oriental éprouvent des difficultés. Il faut vraiment que l’Etat nous aide à trouver une solution pour nourrir le bétail », a-t-il dit sur la RFM.

