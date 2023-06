HlM Grand Yoff : Ce qu’il faut savoir sur le manifestant atteint par balle et le tireur

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023

brahima Ndong, agé de 25 ans, à frôlé la mort hier aux HLM grand Yoff lors des manifestations. En effet un groupe de manifestants a pris d’assaut un immeuble.



Selon l'Observateur, un des locataires qui se trouve être un assureur, a dégainé son arme, un pistolet automatique et à tiré en direction des assaillants pour défendre ses biens. Et le jeune Ibrahima est atteint.



D’après toujours L’Obs, la victime est secourue et acheminée à l’Hôpital Idrissa Pouye. Il est hors de danger et maintenu en observation, sous surveillance policière. Le dossier est transmis aux enquêteurs de la sureté urbaine de Dakar.



Quant au tireur A. K. M, il a été arrêté et mis à la disposition des hommes du commissaire Bara Sangaré son arme, et leurs munitions saisies.

iGFM

