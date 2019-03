Hlm : le gang qui avait cambriolé la maison de feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké arrêté Le gang d’une dizaine de personnes, de nationalité guinéenne, qui avait commis plusieurs cambriolages aux HLM, Sacré-Coeur et Liberté 6, a été arrêté par la Sureté Urbaine, rapportent plusieurs journaux dont "Enquête" et "Source A".

Aux Hlm, ils avaient cambriolé une boutique se trouvant au domicile de feu Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, le défunt khalife des mourides, emportant 94 téléphones portables et 50 000 francs.



Dans un Point argent, après avoir violenté le vigile, ils avaient emporté 831 000 francs, un ordinateur et deux téléphones portables. Une boutique du marché HLM avait également reçu la visite de la bande, qui avait emporté le coffre-fort contenant 5 700 000 francs.

