Hoggy: Un médecin «refuse» de soigner son fils accidenté, Abdoulaye Guissé pique une colère

L’homme politique Abdoulaye Guissé est au bord la crise de nerfs. Il est amer au point qu’une plainte lui semble insuffisante pour réparer l’injustice dont il a fait l’objet. Hier, tard dans la soirée, lorsqu’il a câblé nos confrères du journal « L’As », sa colère se faisait sentir à travers les trémolos de sa voix.



Non seulement son fils de 17 ans, qui vient de réussir un test pour aller jouer au football en Angleterre, vient de subir un accident grave qui risque de saborder son avenir prometteur, mais il a assisté, impuissant, à la souffrance atroce de son rejeton que le médecin de garde, un certain Pape Matar Fall refusait de consulter.



« Il a fait un accident avant-hier vers 22 heures sur la route de Mbour alors qu’il venait de réussir un test pour aller jouer en Angleterre. Il était allé faire ses adieux à deux de ses amis qui n’ont pas malheureusement pas survécu à l’accident. Il s’en est tiré avec plusieurs fractures », explique-t-il.



Evacué à l’hôpital de Mbour, le toubib a ordonné son transfert immédiat à l’hôpital général de Grand Yoff, ex-CTO. En route, l’ambulance est tombée en panne à hauteur de Dakar-Arena. Il a fallu qu’une autre ambulance soit affrêtée de Mbour pour que le garçon puisse accéder, quatre heures plus tard, aux Urgences du CTO.



Sur place, d’après son père, le médecin de garde n’a même pas daigné le regarder sous prétexte qu’il a accusé du retard. Malgré l’intervention du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Aloyse Mbengue, le médecin s’est montré intransigeant. Jusqu’à minuit, le jeune homme était encore cloîtré dans l’ambulance, attendant que son père trouve une issue heureuse.



