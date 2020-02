Hollywood: L'acteur Kirk Douglas est décdédé

Né à New York en 1916, l’acteur, bien connu des cinéphiles sénégalais, s’est fait connaître durant l’ »âge d’or » d’Hollywood, obtenant sa première nomination aux Oscars pour le film Champion 1949.



Il est également le père de l’acteur Michael Douglas, lauréat d’un Oscar.



Son fils Michael a déclaré : « C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui. »



« Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma… mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa », peut-on lire dans l’annonce.