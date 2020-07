Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Homicide en France d’une enseignante vivant en Indonésie : son mari arrêté au moment où il s’apprêtait à prendre le vol Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 12:58 | | 0 commentaire(s)| Le principal suspect a été interpellé in extremis, alors qu'il se trouvait en zone d'embarquement de l'aéroport de Toulouse. Cet homme de nationalité américaine a reconnu avoir tué sa compagne, une enseignante française vivant en Indonésie, à "coups de couteau" apprend-on du parquet ce samedi.

Au cours de la garde à vue, qui a été prolongée, l'homme a reconnu "les faits en indiquant avoir porté deux coups de couteau à son épouse", Laure Kruger, 52 ans, dans le village de Peyriac-de-mer, dans les Corbières maritimes près du littoral méditerranéen, précise la procureure Marie-Agnès Joly dans un communiqué.



"Compte tenu du lieu de vie habituel du couple, en Indonésie, celui-ci est inconnu des services d'enquête et des autorités judiciaires françaises, notamment pour violences conjugales." Le mari sera présenté dimanche à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.



Selon son profil LinkedIn, Laure Kruger enseignait le Français à la Jakarta Intercultural School. Elle vivait dans la capitale indonésienne depuis 2015 après avoir auparavant été en poste à Shanghaï (Chine), Le Caire et Hawaï (Etats-Unis) notamment.



Le couple devait repartir vendredi en Indonésie, où il résidait. Le père de la victime avait appelé la mairie de Peyriac-de-mer, inquiet de ne pas voir arriver sa fille et son gendre qui auraient dû lui rendre visite à Carcassonne avant leur départ. Le couple franco-américain avait depuis environ trois ans un appartement dans ce village au sud de Narbonne, où il résidait quelques semaines par an.



Alertés par la mairie, les gendarmes ont rapidement constaté que les objets personnels de la victime étaient "restés à la résidence secondaire du couple", selon le communiqué du parquet. Le corps de la victime, "dissimulé dans une bouche d'évacuation d'eau de pluie, sur la voie publique à 150 m de la résidence conjugale" a ensuite rapidement été découvert par les gendarmes.



"Les vérifications faites auprès de l'aéroport de Toulouse Blagnac permettront d'apprendre que le mari s'est embarqué seul sur un vol pour Jakarta et s'apprête à décoller. Aussitôt contactée par la gendarmerie, la police de l'air et des frontières interpelle l'homme en fin de matinée alors qu'il se trouve dans la zone d'embarquement de l'aéroport de Toulouse", selon la procureure.





