Hommage / Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture: « Mourchid Ahmed Iyane Thiam était une encyclopédie de leçons de vie » Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication, dit avoir appris avec une grande consternation, le rappel à Allah SWT du très regretté Mourchid Ahmed Iyane Thiam. En nous quittant dans la sainte nuit de cet Aljummah, il laisse derrière lui un grand vide.

« Le 05 septembre dernier, j’ai eu l’honneur et le privilège de présider à ses côtés, la cérémonie de présentation-dédicace de son livre, "L’Islam : justice et humanisme". Il entrait ainsi dans la catégorie des auteurs pour avoir laissé à la postérité les traces indélébiles de son passage utile sur terre.



J’avais fait remarquer qu’il avait consigné l’essentiel dans un livre qui, pour ainsi dire, prend aujourd’hui le chemin de son itinérance dans les esprits et les cœurs de ceux qui ont soif de savoir, de ceux que la lumière a choisis pour être des démultiplicateurs de vérités », a témoigné le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.



Ce livre, relève-t-il, porte la marque d’un esprit créatif, arrimé à un savoir certain et à une longue expérience de sujets évoqués. « Mourchid Ahmed Iyane a eu un parcours exceptionnel – Maachallah ! – qui fait, de lui, une encyclopédie de leçons de vie. En somme, un patrimoine ! », reconnaît-il.



Il était caractérisé par une formation islamique solide, au Sénégal et dans les pays arabes, une vie au service des bonnes causes et de l’islam pluriel et ouvert, une activité constamment tournée vers la réalisation de consensus dynamiques, un esprit qui sait accueillir l’autre et le confondre à soi, la recherche permanente de la concorde avec le Créateur, l’honnêteté qui maintient sur la voie sacrée de la Justice et…l’humilité, marque distinctive des grands hommes.



A sa famille, il présente, au nom de la grande famille de la Culture et de la Communication, leurs condoléances bien sincères. Que sur lui, prie-t-il, brille éternellement la lune d’Allah SWT et que sa demeure soit au Paradis Firdawsi, auprès du Prophète Mohamed PSL et des grands Saints de l’Islam. Amine !



