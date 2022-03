Hommage : Adji Sarr, tu as juste besoin d’être écoutée, non pas d’être abandonnée ou lynchée. (Par Malick Wade Guèye)

Un homme marié à deux femmes t’a trouvé dans ton lieu de travail, en plein couvre-feu et a profité de ta naïveté, de ta jeunesse, de ton indolence, de ton innocence et de ta nonchalance. Voilà ce qu'il s’est passé. Devrait-il être dans ce lieu pour dit-il, se soigner à pareille heure ? Non. Tous ceux qui sont de bonne foi se posent cette question.



Par la peur, l’égoïsme, la malhonnêteté, le vice, le buzz, l’irresponsabilité et la fausseté, tu es laissée à toi-même. Mais heureusement, il existe toujours dans ce pays, des personnes humainement réfléchies et sincèrement de bonne foi qui t’offrent cet amour maternel dont tu manques.



Je demande à son Excellence le président de la République, de protéger les femmes, les enfants, les orphelins et les pauvres, ces couches dont la vulnérabilité profite à des gens inconscients, sans raison ni foi ni loi; des animaux tout faits.



En cette fête de la femme ce 08 Mars, je célèbre toutes les femmes à travers toi ADJI RABI SARR. Je prie Dieu de te protéger et te guider vers le chemin de la vérité. Amen.











Malick Wade Guèye depuis Marseille

