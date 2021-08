Hommage à ABC: Baba Tandian pleure un ami du basket L’Imprimeur Baba Tandian a appris avec tristesse la disparition d’Alioune Badara Cissé. Il estime que le basket a particulièrement, perdu un ami. L’ex-médiateur a été president de Saint Louis basket club.

Baba Tandian se rappelle de l’année 1980, à laquelle, ABC était étudiant à Lyon. Le défunt qui fut un passionné du basket, se rappelle-t-il, venait s'entraîner avec son équipe de saint Etienne. Avec les Bomané Sampou et autre..., Mathieu faye, ABC était très jovial. C’est après qu’il l’a retrouvé auprès du président Makhy Sall, alors premier Ministre.





Ainsi, Baba Tandian, considérant l’immensité de la perte présente à son nom personnel et, a celui de saint Louis basket ses condoléances au Président de la Republique, à sa famille, au maire de Saint louis, à l'équipe de Saint Louis basket club, à l'ensemble de la population de saint Louis.



L’ex-président de la Fédération sénégalaise de Basket prie afin que Dieu ait pitié de son âme, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille en son paradis.





