Hommage à Alioune Badara Cissé : (28 août 2021 - 28 août 2024). Trois ans après son rappel à Dieu, les Abcdaires se souviennent de leur mentor. Il y a trois ans, le Sénégal perdait l'un de ses hommes d'État les plus emblématiques et charismatiques, feu Alioune Badara Cissé. Son dévouement inébranlable au service de la nation reste une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Doté d'une vision claire et d'une détermination sans faille, il a laissé une empreinte profonde au sein des institutions et auprès des personnes qu'il avait accompagnées.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2024 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Ancien Secrétaire général du gouvernement sous le magistère du Président Abdoulaye Wade, feu Alioune Badara Cissé se distinguait par son intégrité et sa rigueur. Fondateur de l'Alliance pour la République (APR), il a joué un rôle déterminant dans l'ascension politique de Macky Sall et son accession à la présidence.



Renonçant à son poste de Secrétaire général du Gouvernement, il a sacrifié de nombreux privilèges personnels par fidélité et engagement envers Macky Sall. Ce geste de loyauté a jeté les bases solides du parti et a contribué à façonner le destin politique du Président Macky Sall. Coordinateur du parti, sa vision, qui dépassait les clivages politiques, lui permettait également de maintenir des relations cordiales avec toutes les tendances, favorisant ainsi un dialogue constructif dans le paysage sénégalais.



Sa nomination en tant que Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Profondément attaché aux valeurs d'humanité et de solidarité, feu Alioune Badara Cissé faisait de la protection des intérêts de la diaspora une priorité constante, un sacerdoce.



Lié intimement à cette composante de la société, il s’investissait pleinement aux côtés de la Fédération Internationale des Sénégalais de la Diaspora (FSD), apportant un soutien actif à cette communauté. Sa présence lors de l'Assemblée générale de cette organisation, en juin 2018 à Nantes, témoignait de son engagement, surtout dans un contexte où les autorités sénégalaises étaient remarquablement absentes. Par son action, il a renforcé les liens entre le Sénégal et ses ressortissants à l'étranger, donnant une voix à ceux qui se sentaient souvent éloignés de leur patrie.



Fervent défenseur de la jeunesse et des tout-petits, feu Alioune Badara Cissé soulignait sans cesse l'importance de leur rôle dans le développement du pays. Lors de son discours mémorable du 7 mars 2021, il a exhorté les jeunes à prendre en main leur avenir, les encourageant à la persévérance et à l'excellence.



Ce discours, empreint de sincérité, résonne encore aujourd'hui, témoignant de son engagement envers la cause des jeunes. Maître Cissé les considérait comme les véritables artisans de l'avenir du Sénégal et se voyait comme leur avocat, prêt à défendre leurs intérêts.



Médiateur de la République, feu Alioune Badara Cissé, malgré des moyens modestes et animé d’une volonté exemplaire, s’est engagé avec une persistance remarquable à rencontrer les populations souvent négligées par les autorités. Il a parcouru Khossanto et Sabodala chez les Bédiks, le Boundou chez les Bassari dans le Sénégal oriental, et s’est rendu jusqu'au Pakao, atteignant Médina Yoro Foulah. Il a traversé la Basse-Casamance, jusqu'à Diembéring, en passant par Cap Skirring.



Il a traversé le Ferlo avant de rejoindre le Diéri et le Dandé Mayo, sans oublier le Ndoucoumane, situé dans le bassin arachidier au centre du pays, où il a rencontré nos vaillants cultivateurs. Bravant la faim et la chaleur, il a montré une ténacité inébranlable à défendre les droits de ces communautés marginalisées et à porter leurs voix devant les instances décisionnelles, bien que ses plaidoyers ne trouvaient pas toujours un écho favorable dans l'administration.



Il terminait toujours ses tournées avec le cœur meurtri et une grande désolation, car il était foncièrement opposé à l'idée d'un Sénégal à deux vitesses, où certains citoyens étaient considérés comme des Sénégalais à part entière et d'autres comme des Sénégalais entièrement à part. Alioune Badara Cissé œuvrait pour une nation plus juste et inclusive, où chaque individu serait traité avec dignité et équité. Feu Alioune Badara Cissé se distinguait par sa capacité à résoudre les conflits et à apaiser les tensions. Doté d’une écoute attentive et d’un sens aigu de la justice, il savait instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes. Sa médiation, fondée sur le dialogue et le respect mutuel, permettait de maintenir la paix sociale, essentielle à la stabilité du pays.



Homme de terrain, Badou est resté attaché à Saint-Louis, son berceau natal, où il exerçait les fonctions de Premier Adjoint au Maire. Sa passion pour le sport l'a également conduit à présider les destinées du Saint-Louis Basket Club (SLBC) de 2003 à 2008. Pendant ces cinq années, Badou a sorti le SLBC des ténèbres pour le propulser au sommet du basketball national, tout en contribuant à renforcer le tissu social local.



Talibé mouride, sa foi profondément enracinée et son attachement à Serigne Touba Khadim Rassoul, fondateur du Mouridisme, guidaient chacune de ses actions, tant dans la sphère publique que privée. Il voyait en Serigne Touba un modèle de persévérance, de dévouement et de service à la communauté, des valeurs qu’il s’efforçait de refléter dans sa vie quotidienne.



Trois ans après sa disparition, l’héritage de feu Alioune Badara Cissé demeure vivace dans les cœurs et les esprits. Sa mémoire continue d’inspirer non seulement la classe politique, mais aussi la jeunesse et la diaspora, qu’il chérissait tant.



La Convention Internationale des Abcdaires, réunissant ceux qui se reconnaissent dans son idéal, est aujourd'hui investie de la responsabilité sacrée de perpétuer ses œuvres. Bien que cette tâche soit immense, elle demeure pleinement réalisable tant que l'exemple de cet homme exceptionnel continue de guider et de motiver les efforts de chacun.



Les Abcdaires doivent veiller à ce que ses actions et ses principes restent une source d'orientation et d'enrichissement pour le Sénégal, traversant les âges avec force et profondeur. Que son âme repose en paix, et que son héritage éclaire et élève les générations futures, apportant des bénéfices précieux et inspirants.



Mission accomplie, Maître !



La Convention Internationale des Abcdaires.



