Hommage à El Hadji Maguette Diome, père du ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 17:01 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a perdu un grand homme avec le décès d'El Hadji Maguette Diome, père du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome. La nouvelle a été annoncée le mercredi 12 avril 2022 et a été largement relayée dans les médias sénégalais. Les funérailles de ce grand religieux et érudit ont eu lieu à Darou Salam (Touba), sa ville natale, où une foule immense a accompagné sa dépouille mortelle jusqu'à sa dernière demeure.



Les funérailles ont été l'occasion pour les autorités sénégalaises de rendre un vibrant hommage à El Hadji Maguette Diome. Le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Monsieur Gallo Bâ, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Monsieur Pape Amadou Ndiaye, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Monsieur Birame Faye, ont représenté le président de la République Macky Sall. Les chefs de corps de la Gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers et de la Police nationale ont également assisté à la cérémonie, ainsi que de nombreuses personnalités politiques et religieuses.



Les funérailles d'El Hadji Maguette Diome ont été l'occasion pour toutes les franges de la société sénégalaise de rendre hommage à un homme qui a marqué de son empreinte le paysage religieux et social de la région de Touba. Les populations de Khombole, ville où résidait le défunt, mais aussi les familles religieuses de Touba, Tivaouane, Thiénaba, Kaolack, Medina Gounass et bien d'autres, ont témoigné leur soutien au ministre de l'Intérieur et à sa famille.



El Hadji Maguette Diome laisse derrière lui un héritage spirituel et moral très important. Son engagement en faveur de la paix et de la tolérance religieuse a été salué par tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Sa disparition est une grande perte pour le Sénégal et pour toute la communauté religieuse de la région de Touba. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille Diome et à tous ceux qui ont connu et aimé El Hadji Maguette Diome. Qu'Allah SWT l'accueille dans Son Paradis éternel.





