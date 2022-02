Hommage à Ibrahima Diouf, Comité de pilotage, agropole sud : Les actualités du Bureau de mise à niveau ces derniers mois

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Février 2022 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

«Riche en émotion, cette cérémonie a permis de partager souvenirs et moments passés avec le défunt. Elle a également été pleine d'enseignements sur la vie et l'œuvre de l’homme riche en culture qu'il a été. Ibrahima Diouf a été un homme dont l'humanité a été louée par tous, mais surtout dont la carrière professionnelle a séduit le monde de l’entreprise au Sénégal et par-delà nos frontières », lit-on dans le document.



En octobre, ajoute la même source, le comité de pilotage du Bmn s’est réuni 04 fois pour examiner et valider les plans de mise à niveau des entreprises soumis à son approbation.



Ainsi, les dossiers d’entreprises des différents programmes de mise à niveau ont été examinés et approuvés pour un investissement global de 3.231.073.692 FCfa ET 1.000.587.013 FCFA de primes octroyées.



Il y a également eu lieu, la signature de la convention avec le projet des agropoles sud le 29 juin 2021.



Cette convention, rappelle la même source, fixe les conditions de collaboration pour la mise à niveau de 50 Pme du secteur agricole dans la zone Sud dont 15 moyennes entreprises et 35 petites à très petites entreprises.



Dans le cadre de son appui à la restructuration et à la mise à niveau des entreprises, la Commission de l’Uemoa, conformément aux années précédentes, a organisé une réunion des Directeurs des Brmn du 27 au 29 octobre 2021, à Dakar, au Sénégal.



L’objectif global de cette réunion est de mener des réflexions sur le développement des activités du Réseau des Brmn de l’espace Uemoa.



Comme à l’accoutumée, le Bmn Sénégal en la personne de sa directrice Mme Fatou Dyana Ba, était aux côtés de la Chambre de commerce et d’agriculture de Kaolack pour la cérémonie d’ouverture de la Foire internationale de Kaolack.



Adou FAYE





Source : Dans un note reçue à notre rédaction, le Bureau de mise à niveau (Bmn) a partagé ses principales activités ces derniers mois. Ainsi, le 9 novembre, parents, amis, collègues et partenaires ont pris part à la cérémonie en la mémoire de Ibrahima Diouf.Source : https://www.lejecos.com/Hommage-a-Ibrahima-Diouf-C...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook