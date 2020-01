Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hommage à Kobe Bryant: Cristiano Ronaldo et Luis Figo lynchés sur le net (photos) Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 15:03 | | 0 commentaire(s)| Ce dimanche, la disparition de Kobe Bryant a mis le monde du sport dans une profonde tristesse. Alors qu’il voyageant en hélicoptère pour aller suivre un match de sa fille, l’ancien joueur des Lakers et sa fille ont tous les deux péri dans un tragique accident. Depuis, les acteurs du sport ont fait part de leur désarroi sur les réseaux sociaux, rendant hommage à l’homme.







Parmi eux, Cristiano Ronaldo. Mais les hommages du quintuple Ballon d’or portugais et celui de son compatriote, Luis Figo, ne sont pas passés inaperçus sur les réseaux sociaux.

En effet, très rapidement, de nombreux internautes ont remarqué que le texte de l’attaquant de la Juve était identique à celui de Luis Figo ! Apparemment, les deux compatriotes utilisent la même agence de communication, qui s’est contentée de modifier les photos.



«Tellement triste d’entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. J’envoie mes condoléances à sa famille, à ses amis et aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. RIP Legend», ont ainsi écrit les deux stars. Un geste qui n’a vraiment pas été apprécié par la toile, qui n’a pas manqué de le faire savoir à Ronaldo et Figo par des commentaires assez désagréables.













