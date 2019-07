Hommage à Ousmane Tanor Dieng (Me Ousmane Sèye)

Un baobab est tombé

Il est sept heures du matin

Le téléphone sonne le tocsin,

Un baobab est tombé

Le baobab de Nguéniène a succombé

Non! Le symbole de l’État est snobé

Républicain homme d’État éternel

Au dernier souffle devant l’Éternel

Tu as fait des confidences suprêmes

A l’Autorité de l’État sublime

A travers un symbole de la jeunesse

Ton fils pétri de finesse

Pour porter le message suprême

A l’Autorité Suprême

Belle leçon de civisme et de patriotisme

A notre jeune génération sans mimétisme

Pour que demain soit éclairé

Devant l’humanité écartelée

Par ta dignité jamais trahie

Dans un monde travesti

Non! Tanor n est pas mort

Il dort sans remords

Du sommeil des justes

Éternellement dans un monde auguste









Me Oudmane Sèye

Avocat

Vice-président Hcct

