Hommage à Salif Diallo: A jamais dans nos cœurs (Par Astou Yoro Bâ) Suite à ton décès, l'émotion qui prime est la tristesse, mon cher frère et ami depuis 30 ans. Je vais évoquer quelques-unes de tes qualités, tu étais un vrai professionnel, tu étais très modeste, tu étais toujours là quand je voulais des conseils concernant un sujet de reportage, tu as été toujours jovial, correct, pieux, sincère, je retiens beaucoup de souvenirs lors de nos déplacements avec l'équipe nationale de football.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Novembre 2022 à 20:44

Tu étais une âme pure, tu ne parlais pas derrière les gens, tu m'appelais affectueusement "sœurette". Le football africain vient de perdre un de ses férus, un homme loyal à ses convictions.



Salif, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé, ne peuvent retenir leurs larmes. Tu es parti avant nous, bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de chose.



Je suis très heureuse d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie professionnelle. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Tu étais un ami, un frère, un confrère.



Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes qui ont eu à te côtoyer. D'ailleurs, j'en profite pour adresser mes plus sincères condoléances à ton épouse Boury Sock, à tes enfants, à tes frères et sœurs et à tous les membres de ta famille.



Ô Allâh ! Toi qui donne la vie, la reprend et ne meurt pas. Pardonne à nos morts et facilite-leur l'entrée au Paradis.



Allâhumma amîn bi jahi Muhammadin wa bi barakâti Muhammadin wa bi haqqi Muhammadin wa bi hurmati Muhammadin.







Mme Fall Astou Yoro Ba

