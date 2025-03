Hommage à Souleymane Fall : Un génie parti trop tôt Le monde de la cybersécurité sénégalaise est en deuil. Souleymane Fall, jeune prodige de l'informatique, a trouvé la mort hier dans des circonstances troublantes sur un autopont. Son téléphone portable, outil indispensable à son génie, demeure introuvable. Une disparition qui soulève de nombreuses interrogations et qui appelle à une enquête approfondie de la part des autorités qu'il a tant aidées.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 15:28 | | 0 commentaire(s)|

Un génie autodidacte



Né en janvier 1998 à Pikine Guinaw Rails Sud, Souleymane Fall était bien plus qu’un simple informaticien. Autodidacte, il n’a jamais fréquenté les bancs de l'école mais a su se faire un nom dans le milieu très fermé de la cybersécurité. À la fois hacker et "bughunter", il avait développé une expertise rare, repérant et corrigeant des failles informatiques majeures.



Son talent l’a mené à remporter le prix du meilleur hacker sénégalais aux Security Days, une reconnaissance qui aurait pu ouvrir les portes d’une carrière exceptionnelle. Mais son parcours fut également semé d’embûches. Incompris, parfois considéré comme une menace, il avait été emprisonné après avoir démontré une faille dans le système de la police nationale. Une initiative qui lui valut d'être accusé d’intrusion frauduleuse, alors qu’il souhaitait seulement alerter sur les vulnérabilités du système.



Un soutien à la police et à la gendarmerie



Malgré ses démêlés avec la justice, Souleymane Fall était un allié précieux pour les forces de sécurité. Son savoir-faire était sollicité par la police et la gendarmerie pour contrer les cyberattaques et renforcer la protection des systèmes informatiques. Il avait mis son intelligence au service de la nation, aidant à identifier des failles critiques et à sensibiliser les autorités aux dangers du cybercrime.



Une disparition suspecte



Son décès laisse planer de nombreuses questions. Comment un jeune homme aussi prudent et aguerri à la technologie a-t-il pu mourir dans de telles circonstances? Pourquoi son téléphone, contenant sans doute des informations sensibles, a-t-il disparu? Ces zones d’ombre doivent être éclaircies par une enquête rigoureuse. La police et la gendarmerie, qu'il a tant aidées, doivent aujourd’hui lui rendre justice.



Leral lui rend hommage



Souleymane Fall était une fierté pour le Sénégal. Un talent brut qui aurait pu bâtir une carrière internationale et contribuer à la protection des infrastructures informatiques du pays. Son destin brisé est un énorme gâchis, un rappel cruel de la difficulté d'être un pionnier dans un domaine encore mal compris.



Leral salue la mémoire d’un génie trop tôt disparu et exhorte les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Que justice soit faite pour que son œuvre ne soit pas vaine.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook