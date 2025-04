Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hommage à un homme d’État : Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 15:44 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a perdu ce jeudi, un de ses plus éminents serviteurs : Monsieur Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, a tiré sa révérence à Dakar.



Magistrat chevronné, il a occupé de hautes fonctions dans l’appareil judiciaire, gravissant tous les échelons, avec dignité et compétence. Sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel a été perçue comme un symbole de rigueur et de confiance dans l’institution.



En tant que gardien de la Constitution, il a joué un rôle central dans la consolidation de l’État de droit, veillant à l’intégrité des processus électoraux et à la stabilité institutionnelle. Ceux qui l’ont côtoyé, retiennent de lui, un homme de principes, discret mais ferme, humble mais déterminé.



Sa disparition laisse un vide immense dans le monde judiciaire et politique sénégalais. Les hommages affluent de toutes parts, saluant la mémoire d’un homme d’État, dont l’engagement, la loyauté et la sagesse continueront de guider la République.





