Hommage à un unificateur de la sous-région : Une avenue Macky Sall inaugurée hier mardi à Bissau Une avenue Macky Sall a été inaugurée hier mardi 16 novembre 2021 à Bissau. La cérémonie s’est déroulée en marge des festivités commémoratives de la fête nationale de la Guinée-Bissau.

Selon lesoleil.sn qui partage l’info et les images, c’est un acte de reconnaissance du Président Oumaro Cissokho Emballo pour le soutien permanent du Président Macky Sall au peuple bissau-guinéen.



En remerciant son homologue pour ce geste d'amitié fraternelle, le Chef de l'Etat annonce l'envoi d'une quinzaine de médecins pour assister le peuple bissau-guinéen et former les personnels de santé.



