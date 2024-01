Hommage au père de Maguette Niang, Directeur du Budget du Sénégal, et de Pape Alé Niang, le Journaliste Engagé Aujourd'hui, le Sénégal est plongé dans la tristesse et le deuil, alors que Maguette Niang, le Directeur du Budget du pays et son frère Pape Alé Niang, le renommé journaliste, font face à la perte douloureuse de leur père. L'activiste Thierno Niang, évoluant en Europe, se joint également à cette peine profonde. Nous partageons leur douleur et exprimons nos plus sincères condoléances à la famille endeuillée.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024

Maguette Niang, en tant que Directeur du Budget, incarne la responsabilité et la gestion rigoureuse des finances publiques du Sénégal. Son rôle crucial dans l'administration budgétaire du pays, témoigne de son engagement envers le bien-être économique de la nation. En ces moments difficiles, nous saluons sa détermination à maintenir l'intégrité et la transparence dans la gestion des ressources financières du Sénégal.



Pape Alé Niang, quant à lui, est plus qu'un journaliste renommé. Il est un ami de longue date de Leral et son engagement envers le journalisme sérieux et éthique, a été une source d'inspiration pour de nombreux citoyens sénégalais. À travers les années, il a établi une réputation fondée sur la vérité et la justice, faisant de lui une figure respectée au sein de la société sénégalaise.



La perte de leur père, est un moment particulièrement difficile pour Maguette Niang, Pape Alé Niang et Thierno Niang Basant. Nous leur exprimons nos condoléances les plus profondes et partageons la douleur de la famille. Que Dieu accorde au défunt, le repos éternel et console les cœurs endeuillés.



Pape Alé Niang a partagé ces mots poignants sur les réseaux sociaux : " Inna lillah wa inna ilayhi raaji' uun. J'ai la profonde douleur et l'immense tristesse de vous annoncer le décès de mon père et sollicite vos prières pour le repos de son âme. Que Dieu lui ouvre grandement les portes du paradis. "



En ces moments difficiles, nous nous unissons dans la prière et l'empathie, demandant à Dieu d'apporter réconfort et force à la famille Niang. Puissent les souvenirs chaleureux du défunt, illuminer les jours sombres et servir de source d'inspiration pour les générations à venir.



Que l'âme du défunt repose en paix. Amen.





La Commémoration Solennelle Prévue à Mbao ce Mardi



La communauté sénégalaise se prépare à rendre un dernier hommage poignant au père bien-aimé de Maguette Niang, Directeur du Budget du Sénégal, et de Pape Alé Niang, le célèbre journaliste. La cérémonie funéraire, prévue pour le troisième jour du deuil, se tiendra à Mbao ce mardi.



La ville de Mbao sera le théâtre de cet adieu solennel, où famille, amis et proches se réuniront pour commémorer la vie et l'héritage du regretté père. La cérémonie revêtira une atmosphère empreinte de respect et de recueillement, alors que la communauté se rassemble pour soutenir les Niang en cette période difficile.



Maguette Niang, en sa qualité de Directeur du Budget, suspendra temporairement ses responsabilités pour se consacrer pleinement à cette cérémonie funéraire. Sa présence témoigne de l'importance de l'événement et de la nécessité de rendre un hommage digne à son père, tout en soulignant l'importance des liens familiaux dans la vie publique.



Pape Alé Niang, quant à lui, sera entouré de ses amis journalistes, de ses collègues et de la communauté médiatique sénégalaise. Son engagement envers la vérité et la justice a touché de nombreux cœurs, et la présence de ses proches collaborateurs renforce l'unité et le soutien qui caractérisent le monde du journalisme sénégalais.



La journée sera marquée par des moments de recueillement, des discours émouvants et des prières pour le repos de l'âme du défunt. La communauté exprimera sa solidarité envers la famille Niang et partagera des souvenirs chaleureux du père décédé.



En ces instants de tristesse, le Sénégal tout entier se joint à la famille Niang pour offrir ses prières et son soutien. Que cette cérémonie funéraire soit un témoignage de l'amour et du respect que le défunt a suscités tout au long de sa vie.



Puissent les souvenirs partagés et les prières sincères apporter réconfort et paix à la famille Niang dans cette période difficile.



Que l'âme du défunt repose en paix. Amen.

