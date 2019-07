Hommage aux Lions : Youssou Ndour offre un concert gratuit, lundi à la place de la Nation Après l’hommage du peuple et du président de la République, le roi du Mbalax, Youssou Ndour, va également faire honneur aux Lions. Le chanteur a annoncé, sur la RFM, qu’il offre un concert gratuit, demain, à la Place de la Nation, pour remercier les Lions de leur bon parcours à la Can 2019 où ils ont été finalistes face à l’Algérie.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|



