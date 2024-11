Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hommage de Doudou Kâ, ancien Ministre à Mamadou Moustapha Bâ : « Le Sénégal vient de perdre un de ses plus grands hommes d’Etat et un de ses plus fidèles serviteurs » Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Ce lundi 4 novembre 2024, le Sénégal vient de perdre un de ses plus grands hommes d’Etat et un de ses plus fidèles serviteurs. C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de l’ancien Ministre Mamadou Moustapha Bâ. Un homme qui aura tout au long de sa carrière, donné son véritable sens au mot République, dont il incarnait les idéaux les plus élevés.

«Grand Moustapha» comme j’aimais affectueusement l’appeler, m’a toujours témoigné de son attention et de son affection, avec une constance qui ne s’est jamais démentie. Mamadou Moustapha Bâ était un homme avec un parcours exceptionnel. Méticuleux, travailleur, sérieux, généreux, exemple de compétence, d’éloquence et d’intelligence, il a gravi tous les échelons de l’administration financière et économique, avant d’en devenir le patron.



Mamadou Moustapha Bâ avait une vision pour le Sénégal. Son impact et son héritage qui inspireront certainement des générations de fonctionnaires sénégalais, resteront gravés au fronton des ministères en charge de l’économie, du plan, des finances, de la coopération et du budget, qu’il aimait tant.



Je pense ce soir avec émotion à toute sa famille, son épouse, ses enfants et ses proches.



Que Dieu lui accorde Sa Miséricorde et l’accueille dans Son Paradis. Adieu Grand. »









