Hommage de Macky Sall à Serigne Pape Malick Sy:" Le défunt était un homme exceptionnel d’une exquise courtoisie"

Jeudi 25 Juin 2020 à 18:06

Le président de la République a réagi au rappel à Dieu du porte-parole du Khalif général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy. « J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, Porte-parole du Khalif général des Tidianes.



Je rends hommage à un homme exceptionnel et d’une exquise courtoisie. Au Khalif général, à tous les musulmans, je présente mes condoléances les plus attristées ».

