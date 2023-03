Hommage de la femme de Soumeylou Boubeye Maiga à son défunt mari, premier Ministre du Mali

Dimanche 19 mars 2023 !



Et voilà ! Une journée pas comme les autres



Cela fait exactement une année, jour pour jour, que tu as quitté ta famille, tes amis, tes parents et tes camarades de lutte sans donner ta part de vérité dans l’affaire de l’avion présidentiel et des équipements militaires.



Une année de déchirure au coeur



Une année de peine et d’amertume



Une année de douleur incommensurable



Une année de médiation



Une année de prière sans relâche



Une année de sacrifice en abondance



Une année où nous n’avons pas vécu une seule seconde sans toi dans nos pensées.



Pourtant tu tenais coute que coute à défendre ton honneur car tu n’avais rien à te reprocher dans ce dossier judiciaire.



En fait, tu ne voulais pas léguer un tel dossier comme héritage à tes enfants et tes petits enfants.

Tu serais le premier à sortir la tête haute dans ce dossier si le procès était allé à son terme.



Merci à Monsieur Cheick Mohamed Chérif Koné, Premier avocat général de la Cour Suprême à l’époque, d’avoir édifié le monde entier sur le mode opératoire de ladite cour. Hélas ! Tes bourreaux ont fait acte de forfaiture contre une promesse de récompense sous la forme d’une prorogation de leur âge de départ à la retraite. Courir derrière (03) misérables années de prorogation pour des magistrats qui ont quarante (40) ans de service, c’est pire qu’une déchéance.



En effet, tu as été assassiné par les trois premiers responsables de la Cour suprême et leurs complices qui sont en train de transformer l’appareil judiciaire du Mali en un organe de la Transition. On est désormais en droit de se demander si les Magistrats de ce pays sont vraiment indépendants ?



La seule couverture du Magistrat, c’est la loi. Quand il oublie la loi comme couverture pour s’abriter derrière les tenants du pouvoir, il l’apprendra à ses risques. Le juge est juge. Mais Allahou SWT, le Tout Puissant demeure le JUGE SUPREME. Une chose est sûre, tous ceux ou toutes celles qui sont à la base de cette tragédie judiciaire répondront tôt ou tard de leur forfaire devant l’Eternel.



SBM, une année sans toi est insupportable. Seul Allahou SWR connaît notre douloureuse épreuve et SEUL LUI saura nous consoler.



Nous prions pour le repos éternel de ton âme.



Mes pensées et affections vont vers Mme BOUAR2 FILY SISSOKHO.



Force et courage à toi, Mohamed Youssouf Bathily du Ras Bath !



A jamais dans nos coeurs ! M.SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA ? Tu étais un Homme avec Grand H.



Tu étais SPECIAL et BON !



Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerais jusqu’à mon dernier souffle :



GOGO DENNE GUINDO MAIGA

Fait à Dakar le 19 mars 2023