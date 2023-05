Hommage posthume: Le Cesti portera le nom de Mame Less Camara

Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), porte désormais le nom de Mame Less Camara. Le président de la République, Macky Sall en a décidé, ce lundi 1er mai 2023 pour rendre hommage au journaliste formateur, décédé le samedi 29 avril dernier.



«Mame Less a été un symbole, j’allais dire une boussole pour la presse. Au-delà des préceptes et règles du journalisme qu’il enseignait, il a toujours prêché par l’exemple. Pour que Mame Less continue de rester une boussole pour les journalistes, je décide de donner au Cesti son nom pour perpétuer son action», déclare le chef de l’Etat.