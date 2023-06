Homme tué par la foudre à Goudomp : Ce qui s'est passé

La cité religieuse de Baghère, frontalière à la commune de Tanaff, dans le département de Goudomp, est dans l’émoi et la consternation.



En effet, cet après-midi, suite à une fine pluie, le nommé Lamine Bayo, la cinquantaine révolue, a été tué par la foudre. Il était parti récupérer son mouton de Tabaski puisqu’il menaçait de pleuvoir.



Sur le chemin du retour, informe une source de "Rewmi", son portable a sonné et c’est au moment de décrocher que la décharge électrique s’est abattue sur lui et le mouton. Ils sont décédés sur le champ. Lamine Bayo laisse derrière lui deux épouses dont une nouvelle mariée.