Homosexualité: Démenti de Bokk Gis Gis quant aux "allégations mensongères" prêtées à Pape Diop

Suite aux propos sans fondement relatés à travers divers articles de presse, nous apportons un démenti ferme et catégorique face à ces allégations mensongères attribuées au Président de Bokk GIS-GIS.



La cellule de communication tient à rappeler que le candidat Pape DIOP reste plus que jamais attaché à la tenue d’une élection apaisée et d’une campagne sans aucune forme de violence, ni physique encore moins verbale. À aucun moment de ses sorties, Pape DIOP n’a jamais dérogé à ce principe républicain, dont il a fait un credo dans sa politique. Son naturel calme et courtois est, du reste, salué à maintes occasions par la classe politique sénégalaise dans son ensemble.



La cellule de communication sait d’ores et déjà que des individus malintentionnés sont à l’œuvre dans le seul et unique but de semer le doute et la discorde à un moment crucial dans la lutte contre la fraude et les pratiques électorales déloyales qui sont pour notre candidat, le leitmotiv de l’actuel débat politique.



Nous invitons à cet effet les auteurs de ces absurdités à bien vouloir se rapprocher de notre service de presse, afin de se procurer les enregistrements sonores qui devraient attester suffisamment de ces manœuvres visant à travestir les propos du candidat Pape DIOP.















Ndiamé SAKHO

Conseiller en communication du

Président Pape DIOP



