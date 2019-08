Homosexualité à Pikine : Deux jeunes surpris en pleins ébats dans la rue par la police Âgés respectivement de 24 et 19 ans, M. B. S. et A. S. ont été arrêtés par la police de Guinaw-Rails, dans le département de Pikine, pour acte contre nature. Ils sont tous les deux ont été déférés au parquet jeudi dernier et placés sous mandat de dépôt pour homosexualité. S’agissant des faits, ils remontent au 27 août dernier. Ce jour là, surpris nus dans la rue par la police, vers 1h du matin, ils tentent de s’échapper. Mais, ils seront vite rattrapés. M. B. S. était l’amant et A. S. jouait le rôle de la femme. Le premier avoue avoir couché 5 fois avec A. S. qui parle, pour sa part, de 2 rapports sexuels et souligne être persécuté et harcelé par son amant.



Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos