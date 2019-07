Homosexualité au Sénégal: les graves révélations de Imam Massamba Diop

Va t-on vers une guerre ouverte entre les défenseurs des homosexuels et les religieux du Sénégal. Tout laisse à le croire avec la récente sortie de Imam Massamba Diop menacant à tout-va, de livrer au grand public les noms des associations d’homosexuels qui sont reconnues par l’Etat du Sénégal.



Ce vendredi, au sortir de la prière, l’Imam Diop a fait savoir que que le ministère de l’Intérieur a délivré 12 récépissés à des associations d’homosexuels. Et si Wally Seck continue à menacer Imam Kanté, la liste va être publiée



« Il y a au moins 9 à 12 associations d’homosexuels ici au Sénégal, avec récépissé à l’appui. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire Comment peut-on avec l’article 319 du Code pénal, interdire les actes contre nature et à côté, donner des récépissés à des gens pour leur dire que vous êtes des homosexuels. C’est inacceptable, l’Etat du Sénégal n’a qu’à assumer sa part de responsabilité dans la chose », a-t-il déclaré.



Le président de Jamra, démonte les explications de Waly Seck suite à la polémique sur son tee-shirt aux couleurs gay. Il prend la défense de Imam Kanté. “Au moment, où il mettait ce tee-shirt là, ça a coïncidé avec la semaine gay. Donc, porter ce tee-shirt arc-en-ciel, c’est une manière de soutenir les homosexuels. C’est donc à dessein, il ne l’a pas fait gratuitement”, s’est-il indigné.