Honneur à 11 compatriotes : Cheikh Tidiane Dieye salue l’hommage du Président aux héros des journées de nettoiement Le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dieye, a tenu à exprimer sa gratitude envers le Président de la République pour avoir honoré 11 compatriotes qui se sont illustrés lors des premières journées de nettoiement et dans la lutte contre les inondations.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2024 à 09:33

Dans une publication sur sa page Facebook, il a souligné que cet hommage dépasse les individus concernés pour toucher l’ensemble du peuple sénégalais.



« Par votre humanisme, votre leadership et votre humilité, vous nous avez montré la voie à suivre : chaque citoyen, quel que soit son âge, son origine ou sa condition sociale, mérite respect et considération », a-t-il affirmé.



Pour le ministre, ce geste fort traduit une vision inclusive et rassembleuse, rappelant que chaque Sénégalais constitue une partie de la solution aux défis du pays. Un appel à l’engagement collectif et au respect mutuel qui résonne comme un message d’unité et de responsabilité citoyenne.



Cet hommage illustre la reconnaissance du rôle crucial des citoyens dans la construction d’un Sénégal propre, résilient et solidaire.









