Honorariat des présidents du CESE :Abdoul Mbaye et Cie ont saisi la cour suprême!

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

Comme promis, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) a officiellement saisi la Cour suprême. Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Mamadou Lamine Diallo, informe Igfm ont déposé deux recours en annulation et deux requêtes en référée contre le décret présidentiels numéro 2020 964 du 17 avril 2020 qui institue un honorariat pour les anciens présidents du Cese et le décret numéro 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Cese.



Ils invitent le juge «à se prononcer dans les meilleurs délais aux fins de prendre les mesures nécessaires consistant à enjoindre au président de la République la publications, dans les délais, au journal officiel, du vrai décret 964 du 17 avril 2020 et d’apporter la clarification de l’authenticité des deux décrets.»



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos